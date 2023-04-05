Рус

Алла, з іменинами! Яскраві листівки та короткі привітання на День ангела Алли

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Алли на будь-який смак Новина оновлена 05 квітня 2023, 19:53
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Алли на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Аллочку з іменинами

Нехай ім’я Алла на сьогоднішній день не найпопулярніше серед молоді, воно все одно дуже красиве і має цікаву історію. Раніше "Телеграф" розповідав, яке його значення та походження, а також коли всі іменини Алли протягом року. Тепер же ми приготували для вас добірку відмінних ідей для привітання Аллочки з Днем ангела у віршах, прозі, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Алли своїми словами

  • Аллочка, люба! Нехай кожен день твого життя буде наповнений щастям і радістю, а всі неприємні сюрпризи та невдачі обходять тебе десятою дорогою, твій ангел-охоронець тобі в цьому допоможе. Будь здорова, в достатку і радуйся життю. З іменинами!
  • З Днем ангела, Алло! Бажаю, щоб життя твоє текло легко і зі смаком, щоб руки опускалися тільки від ваги квіткових букетів і подарунків, а ноги втомлювалися тільки від прогулянок, адже ти на це заслуговуєш. Зі святом!
  • Алла, в день твоїх іменин хочу побажати, щоб які б негаразди не відбувалися у світі, особисто у твоєму домі завжди панував добробут, порядок і спокій. Здоров’я, достатку та мирного неба тобі, люба!

Листівки для привітання Алли з Днем ангела

З Днем ангела Алли — картинки, листівки та привітання українською
Алла День ангела листівки і вітання українською
Алла з Днем ангела — картинки, листівки та привітання українською
День ангела Алли привітання українською
Іменини Алли привітання українською
Листівки з Днем ангела Алли - вітання українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому насправді заборонено дарувати людям рушники — такий подарунок може нашкодити.

Теги:
#Поздоровлення #Алла #День ангела #Іменини