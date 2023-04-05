Алла, з іменинами! Яскраві листівки та короткі привітання на День ангела Алли

Не забудьте привітати Аллочку з іменинами

Нехай ім’я Алла на сьогоднішній день не найпопулярніше серед молоді, воно все одно дуже красиве і має цікаву історію. Раніше "Телеграф" розповідав, яке його значення та походження, а також коли всі іменини Алли протягом року. Тепер же ми приготували для вас добірку відмінних ідей для привітання Аллочки з Днем ангела у віршах, прозі, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Алли своїми словами

Аллочка, люба! Нехай кожен день твого життя буде наповнений щастям і радістю, а всі неприємні сюрпризи та невдачі обходять тебе десятою дорогою, твій ангел-охоронець тобі в цьому допоможе. Будь здорова, в достатку і радуйся життю. З іменинами!

З Днем ангела, Алло! Бажаю, щоб життя твоє текло легко і зі смаком, щоб руки опускалися тільки від ваги квіткових букетів і подарунків, а ноги втомлювалися тільки від прогулянок, адже ти на це заслуговуєш. Зі святом!

Алла, в день твоїх іменин хочу побажати, щоб які б негаразди не відбувалися у світі, особисто у твоєму домі завжди панував добробут, порядок і спокій. Здоров’я, достатку та мирного неба тобі, люба!

Листівки для привітання Алли з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому насправді заборонено дарувати людям рушники — такий подарунок може нашкодити.