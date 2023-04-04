Небезпечно для життя: три причини, через які не можна залишати зарядку телефону в розетці

Подбайте про свою безпеку та не залишайте зарядку в розетці без смартфона

Дуже часто власники смартфонів заряджають свої гаджети неправильно. Більшість залишає зарядний пристрій у розетці після того, як його відключили телефон. Проте експерти не раджу так робити.

На порталі Nnews розповіли, чому це небезпечно і як може позначитися на подальшому використанні зарядного пристрою. Є три причини, через які не слід залишати зарядний пристрій у розетці.

Пожежна небезпека

Найпоширеніша причина, через яку не варто залишати зарядний пристрій, це ймовірність виникнення пожежі. Справа в тому, що зарядка, навіть коли не використовується, вона все одно підключена до джерела живлення. Через це може статися перегрів і, як наслідок, спалах. Дослідження показали, що зарядка смартфона може перегріватися настільки, що вона може запалити навіть горючі матеріали.

Споживання електроенергії

Незважаючи на те, що до зарядного пристрою не підключено телефон, воно все одно продовжує споживати електроенергію. Це може позначитися на платіжках за комуналку. І навіть якщо за місяць це буде невелика сума, то за рік ви зможете суттєво переплатити за електроенергію.

Погіршення роботи заряджання

Якщо часто залишати зарядний пристрій у розетці, то згодом вона може гірше працювати. Телефон погано заряджатиметься або не заряджатиметься зовсім через пошкоджений зарядний пристрій. Це негативно позначиться на роботі смартфона: він почне повільніше працювати або швидше розряджатися. Тоді вам доведеться купувати нове зарядне, а це додаткові витрати з бюджету.

Отже, якщо ви не хочете переплачувати за світло, погіршити працездатність смартфона та спровокувати пожежу, то краще не залишати зарядний пристрій у розетці після заряджання телефону. Пам’ятайте, що захист свого будинку та здоров’я має бути завжди на першому місці.

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