Чим очистити дуже брудні вікна: допоможе "трюк" із крохмалем

Саморобний засіб допоможе вимити вікна до блиску

Брудні вікна значно обмежують потрапляння сонячного світла в кімнату та надають їй недоглянутого вигляду. Весна — найкращий час для наведення порядків. Щоб процес був результативним і на склі не залишалося ні натяку на бруд, самостійно змішайте ефективний миючий засіб.

Звичайні засоби на основі спирту не завжди допомагають позбавитися сильних забруднень. Але якщо до складу миючого засобу додати кукурудзяний крохмаль, ситуація зміниться, оскільки він стане м’яким абразивом.

Як зробити засіб для миття вікон із крохмалем

Змішайте в пульверизаторі чверть склянки медичного спирту, чверть склянки дистильованого білого оцту, одну столову ложку кукурудзяного крохмалю та дві склянки дистильованої води.

Добре струсіть, щоб змішати інгредієнти.

Як ефективно вимити вікно

Щоразу перед розпорошенням засобу для чищення на вікна необхідно добре струшувати пульверизатор.

Почніть з верхньої частини вікна і протирайте скло, доки воно не стане кришталево чистим. Постійно змінюйте частину ганчірки якою протираєте скло на чисту. Слідкуйте, щоб крохмаль не залишив слідів. Коли він зникне, скло стане прозорим.

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