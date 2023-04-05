Хитрість на мільйон за сущі копійки: як зробити, щоб на кухні завжди гарно пахло

Виходить дешево і сердито — цей трюк точно вартий уваги

Там, де зберігаються продукти, уникнути появи неприємного запаху практично нереально. Це стосується насамперед кухні, де ви постійно щось зберігаєте та готуєте, а також холодильника. Щоб прибрати сморід з останнього, достатньо помістити на поличку один із натуральних поглиначів запаху. А от з ароматами кухні легко впорається інший лайфхак.

Як і у випадку з холодильником, нам потрібна буде одна натуральна річ. Тільки в цьому випадку вона не поглинатиме запах, а наповнюватиме приміщення приємним ароматом. Цікавою хитрістю ділиться сайт pixelinform.

Перше, на чому варто наголосити: у досвідчених господинь є свої "правила поводження" на кухні. Їх лише два, але обидва — надзвичайно важливі:

Зберігати спеції та крупи потрібно у щільно закритих ємностях. Не допускати того, щоб продукти лежали і псувалися.

Втім, якщо щось пішло не так і неприємний запах таки з’являється, побороти його допоможуть звичайні саше — ароматичні подушечки, наповнені духмяними травами. Їх можна або придбати, або зробити самостійно. В останньому випадку у тканинні мішечки треба помістити гвоздику, лаванду, мелісу, материнку або інші пахучі трави. Такі саше зберігають у шафках на кухні, ефект від них — просто неперевершений.

Раніше ми розповідали, як легко очистити стік раковини від засмічення. Цей лайфхак вважається одним із найпростіших і дає результат уже за 10 хвилин.