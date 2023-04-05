Геніальний спосіб прибрати з одягу сліди від праски: від лискучої плями не буде і сліду
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Головне у такому разі — діяти швидко
Намагаючись швидко привести одяг до ладу, господині часом переборщують і псують свої речі. Найчастіше це стосується необхідності їх терміново попрасувати: мало хто знає, чи можна прасувати мокрий одяг і чим це йому загрожує.
Нерідко трапляються ситуації, коли через поспіх або ж неправильно вибраний температурний режим праска лишає на тканині жахливі лискучі плями — своєрідні опіки. Але тільки недосвідчені господині будуть сильно засмучуватись через це, бо виправити ситуацію цілком реально. Головне — діяти швидко, передає Ukr.Media.
Як прибрати сліди від праски з одягу: перевірений народний метод
Якщо з вами сталася така халепа, скористайтеся цим геніальним лайфхаком. Щойно помітили огидну пляму від розжареної підошви праски, треба швидко бігти на кухню і шукати цибулю. Цей ароматний овоч необхідно натерти на терці і віджати весь сік, що утворився. Для ліквідації плями нам знадобиться цибулева маса — без соку. Її викладають на місце опіку тканини й лишають на 15 хв. Після цього проблемну ділянку акуратно перуть з милом і споліскують під проточною водою.
Якщо виявилося, що пляма не зникла, а лише трохи потьмяніла, доведеться підключити більше ресурсів. В такому разі по припеченому місці проходяться ваткою, змоченою в оцті. Після цього річ можна ще раз прополоскати.
Раніше ми розповідали про п’ять геніальних трюків, які допоможуть розгладити одяг без праски. На деякі з них потрібно зовсім небагато часу, на інші ж — трохи більше, зате вони вважаються дуже ефективними.