Спеціальна точилка навіть не знадобиться: як наточити кухонний ніж підручними засобами

Хитрості для заточування ножів, які значно полегшать вам життя

Ваші ножі затупилися, а під рукою немає точила або точила? Не поспішайте бігти в магазин за спеціальною точилкою або за новим ножем. Все тому, що зробити ваші кухонні ножі гострішими можна і за допомогою підручних засобів.

Щоб наточити лезо ножа без точилки, потрібно виявити трохи творчості, пише портал santeplus. Ділимося з вами декількома несподіваними техніками, які вам будуть дуже корисні.

Як нагострити кухонний ніж без точилки

Іншим ножем

Це один із найпопулярніших методів. За допомогою іншого ножа можна ув’язнити той, лезо якого вже не ріже належним чином. Міцно тримайте ніж-точилку однією рукою, а іншою рухайте другий ніж, щоб його заточити. Дотримуючись кута 30°, просто потріть різальний кінець об задню частину іншого леза. Ваш ніж швидко буде готовий до роботи!

Пилка для нігтів

Проста пилка для нігтів може виступити в ролі відмінної точилки для ножів. Покладіть пилочку на пласку поверхню і проведіть по ній ножем, поки він стане досить гострим. Однак не тріть занадто сильно, щоб не пошкодити лезо!

З керамічною чашкою або тарілкою

Цей посуд — ідеальна точила. Поставте чашку або тарілку вгору дном на плоску поверхню, що не ковзає. Заточіть ніж на зернистій частині і повторіть операцію кілька разів, як із точильним бруском.

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