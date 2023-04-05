Спеціальна точилка навіть не знадобиться: як наточити кухонний ніж підручними засобами
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Хитрості для заточування ножів, які значно полегшать вам життя
Ваші ножі затупилися, а під рукою немає точила або точила? Не поспішайте бігти в магазин за спеціальною точилкою або за новим ножем. Все тому, що зробити ваші кухонні ножі гострішими можна і за допомогою підручних засобів.
Щоб наточити лезо ножа без точилки, потрібно виявити трохи творчості, пише портал santeplus. Ділимося з вами декількома несподіваними техніками, які вам будуть дуже корисні.
Як нагострити кухонний ніж без точилки
- Іншим ножем
Це один із найпопулярніших методів. За допомогою іншого ножа можна ув’язнити той, лезо якого вже не ріже належним чином. Міцно тримайте ніж-точилку однією рукою, а іншою рухайте другий ніж, щоб його заточити. Дотримуючись кута 30°, просто потріть різальний кінець об задню частину іншого леза. Ваш ніж швидко буде готовий до роботи!
- Пилка для нігтів
Проста пилка для нігтів може виступити в ролі відмінної точилки для ножів. Покладіть пилочку на пласку поверхню і проведіть по ній ножем, поки він стане досить гострим. Однак не тріть занадто сильно, щоб не пошкодити лезо!
- З керамічною чашкою або тарілкою
Цей посуд — ідеальна точила. Поставте чашку або тарілку вгору дном на плоску поверхню, що не ковзає. Заточіть ніж на зернистій частині і повторіть операцію кілька разів, як із точильним бруском.
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