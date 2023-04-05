Як мити вікна, щоб вони довше залишалися чистими: хитрість досвідчених домогосподарок

Протирайте вікна сухою тканиною безворсової після миття і отримайте бездоганний результат без розводів.

Попри регулярне чищення вікон, вони залишаються схильними до накопичення бруду, плісняви та кіптяви. Однак не варто опускати руки, адже отримання бездоганно чистих вікон без розлучень надовго — це завдання можна здійснити.

Майте на увазі, що плями на вікнах легше помітити у сонячну погоду, але мити їх у цей період не найкраще рішення, пише santeplus. Все тому, що сонце швидко висушить мийний засіб, що призведе до появи непривабливих розводів. Так що віддайте перевагу похмурим, але не дощовим дням.

Також уникайте очисних розчинів на основі хімічних речовин і віддавайте перевагу суміші м’якого домашнього мийного засобу та теплої води. Однак ще є один "хитрий" засіб, якому віддають перевагу досвідчені домогосподарки при митті вікон. І це звичайний оцет.

Як помити вікна до блиску

Оцет — це один із найкращих способів змусити вікна сяяти. Також він дуже ефективний проти стійких плям. Як екологічний антибактеріальний інгредієнт, він є чудовою альтернативою відбілювачам.

Щоб використовувати його як засіб для миття скла, приготуйте невелике відро з теплою водою, потім додайте дві столові ложки білого оцту і нанесіть на скло розчин за допомогою губки, а потім змийте чистою водою.

Для особливо брудного скла можна трохи полегшити процес, налив розчин прямо в пульверизатор. Розпорошіть його на вікна, залиште на кілька хвилин, а потім протріть губкою.

Раніше ми розповідали про хитрість від японських домогосподарок: чим помити вікна, щоб вони залишалися чистими цілий рік. Цей спосіб, до речі, підходить і для відмивання дзеркал.