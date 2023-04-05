Як видалити засохлі залишки їжі з плити, не подряпавши її: цю проблему з легкістю розв'яжуть два підручні засоби

Розв'язання цієї проблеми знаходиться на вашій кухні

Поверхня плити швидко забруднюється. Між розливами та бризками від приготування їжі не завжди легко уникнути цих інцидентів, навіть якщо готувати з максимальною обережністю. Крім того, якщо відразу не видалити ці залишки, очищення вимагатиме значних зусиль, і, мало того, можна навіть зіпсувати поверхню плити, подряпавши її. Щоб уникнути цього, ми пропонуємо два простих засоби для очищення плити.

Важливо знати, як поводитися з поверхнею плити, тому що багато господинь так активно відтирають плями, що зрештою ушкоджують емаль, пише santeplus. На щастя, на будь-якій кухні є два інгредієнти, які відмінно очистять плиту без подряпин. І це знайома всім пара – харчова сода та оцет.

Як очистити плиту від залишків їжі і не подряпати її

Перший спосіб:

Змішайте воду з содою, щоб вийшла досить однорідна паста. Потім змочіть губку в цій речовині та протріть нею ділянки, що підлягають обробці, щоб очистити плями. Залишіть на кілька хвилин, потім промийте поверхню вологою губкою.

Після очищення содою обробіть поверхню оцтом, наливши засіб у пульверизатор. Розпиліть його так, щоб покрити поверхню вашої плити, потім протріть все ганчіркою, змоченою у гарячій воді. І потім протріть плиту чистим рушником, щоб висушити техніку.

Другий спосіб:

Посипте варильну панель харчовою содою, а потім збризкайте її оцтом. Утворюється піна, яка розчинить навіть найстійкіші плями. Залишіть розчин діяти на кілька хвилин, потім протріть губкою та змийте чистою водою.

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