Чим змити з рук фарбу для великодніх яєць: ці засоби є в кожному будинку

Вам би й на думку не спало використовувати це

Не за горами Великдень. Вже багато років до цього свята заведено фарбувати яйця. І існує безліч способів виготовити крашанки. Як варіант – за допомогою натуральних інгредієнтів пофарбувати яйця у патріотичні кольори. Але часто для цього використовуються магазинні фарби.

Буває так, що після завершення процесу пофарбованими виявляються не тільки яйця, а й руки. Змити фарбу досить складно.

Womans World пропонує кілька перевірених способів, які допоможуть позбавитися фарби на шкірі.

Спершу спробуйте відмити фарбу за допомогою теплої води з милом. Також можна використовувати мило-скраб з абразивними частинками.

Змити фарбу допоможе зубна паста.

Нанесіть трохи зубної пасти на плями від фарби на руках.

Втирайте її в шкіру, роблячи зворотно-поступальні рухи, щоб змити фарбу. Продовжуйте, доки на руках не залишиться слідів барвника. Ополосніть руки або витріть паперовим рушником.

Ще один засіб від фарби на руках — сода та оцет.

Ополосніть руки у воді.

Налийте в миску трохи білого оцту і змочіть у ньому чисту ганчірку для миття посуду.

Витріть нею руки. Повторіть ще кілька разів.

Якщо плями не зникли, використовуйте харчову соду. Нанесіть невелику кількість на руки та потріть їх. Якщо це не допоможе, ви можете спробувати чергувати кроки з оцтом та харчовою содою або змішати їх разом на руках та потерти.

Раніше ми розповідали, як пофарбувати яйця до Великодня вином.