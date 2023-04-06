Як позбутися лусниці: комаха забуде до вас дорогу

У вашій оселі оселилися лусниці? Дізнайтесь, як вигнати їх

Не дуже приємно стикатися з комахами вдома. Тим більше — із лусницею. Цю комаху сіро-сріблястого кольору з двома вусиками спереду і трьома хвостовими відростками ззаду найчастіше можна зустріти у ванній, підвалі або на горищі.

На щастя, для людини та свійських тварин ця комашка не становить небезпеки, тільки псує настрій своєю присутністю в будинку. Але лусниця може зіпсувати книги, одяг, продукти.

Найчастіше лусниці з’являються у вологих приміщеннях, які рідко провітрюються. Високий шанс появи їх там, де є вільний доступ до води, харчових відходів та де неправильно зберігається папір.

Як позбавитися від лусниці назавжди

Сіль. Лусниць приваблює сіль, але як тільки вони її з’їдають, зневоднюються і вмирають. Посипте сіллю місця, де мешкають лусниці, і вздовж плінтусів. Це також допоможе поглинути зайву вологу у цьому районі.

Кедр. Лусниці не люблять кедр у будь-якому вигляді, від стружки до масла. Скористайтеся цим, поклавши кедрову стружку або розпорошивши кедрову олію в щілини, де можуть ховатися комахи.

Банкова пастка. Візьміть банку та обклейте її зовні скотчем так, щоб липка сторона була звернена назовні. Покладіть шматок хліба на дно банки й залиште її там, де ви бачили лусниць. Вони зможуть залізти в банку за допомогою скотчу, але не зможуть піднятися по гладкому склу, щоб вибратися назад.

Діатомова земля. Це білий розсипчастий порошок, що складається зі скам’янілих залишків діатомей (водоростей). Коли лусниці вступають у контакт з діатомовою землею, вона руйнує їхнє зовнішнє воскове покриття, внаслідок чого вони втрачають вологу і вмирають. Цим порошком потрібно посипати плінтуса, простір під ванною, а також ті місця, де найчастіше помітні лусниці.

Як запобігти поверненню лусниці

Розв'яжіть проблеми з вогкістю. Відремонтуйте труби що протікають і погану вентиляцію. Як тільки джерело вологи буде усунено, запустіть осушувач повітря, щоб висушити вологу, що залишилася. Лусниці люблять пил і сміття, тому не забувайте регулярно пилососити килими, прибирати папір і пил. Зберігайте одяг, який нині не носите, у герметичних контейнерах у сухому місці. Перекладіть сухі продукти, у тому числі макарони, крупи та боби, у герметичні контейнери для зберігання продуктів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою чаю прогнати комах із дому.