Легкий спосіб позбутися мишей на дачі без отрути і пасток: потрібна лише одна спеція

У шкідників не лишиться шансів на порятунок

Прийшла весна, а значить, вже скоро вашу дачну ділянку атакуватимуть різні шкідники. Причому, нападатимуть вони не лише на молоду зелень, а й просто забиратимуться в будинок. Серед небажаних гостів, наприклад, таргани та мухи, швидко прогнати яких допоможе специфічна саморобна свічка. Однак зовсім інша справа — це миші.

Ці маленькі гризуни можуть наробити багато шкоди, а от позбутися їх буває досить непросто. Якщо помітили у себе на дачі мишей, діяти потрібно швидко, передає pixelinform. Для вирішення проблеми можна купити пастку або ж отруту, а можна зробити простіше і скористатися народним засобом проти мишей. Вам знадобиться всього одна спеція.

Як прогнати мишей з дачі: народний метод з червоним перцем

Щоб відігнати від будинку настирливих гризунів знадобиться мелений червоний перець. Його потрібно розсипати по периметру всередині приміщень і залишити. Найкраще це робити ще до того, як почнеться дачний сезон. Аби цей лайфхак спрацював, мишам також потрібно залишити щось смачненьке у кімнаті.

А працюватиме все таким чином: гризун проникне у кімнату, перетнувши "захисну лінію" з пекучої спеції, і побіжить до смачненького, забруднившись при цьому у перці. Пізніше миша почне вмиватися і надихається гострого червоного перцю. Загибель шкідника у такому разі неминуча.

Раніше ми розповідали, як навесні захистити свій сад і ділянку від слимаків. Ці шкідники можуть наробити чимало шкоди за невеликий період, тому діяти потрібно максимально швидко та рішуче.