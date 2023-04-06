Як розправити заломи на шкіряному взутті: треба всього 5 хвилин, праска й рушник

Геніальним лайфхаком діляться користувачі ТікТок

За взуттям, як і за одягом, потрібен ретельний догляд. Важливо не тільки тримати його у чистоті, щоб надовше зберегти гарний вигляд, а й стежити за його цілісністю. Раніше ми розповідали, як полагодити порвані чоботи своїми руками, а тепер настав час вам дізнатися, як прибрати зі шкіряного взуття складки й заломи.

Ці дві ознаки поношеності взуття помітно псують його зовнішній вигляд, роблячи ваш образ недбалим. Однак, це зовсім не значить, що пора бігти за новою парою — навіть старе взуття можна відновити за допомогою одного перевіреного лайфхака, інформує Ukr.Media. Але варто наголосити, що цей трюк спрацює лише зі шкірною парою — взуття зі штучної шкіри та поліуретану має зовсім інші характеристики, тому на такі хитрі маніпуляції не "піддадуться".

Як прибрати заломи на шкіряному взутті

Помістіть всередину черевика шкарпетки або звичайну ганчірку таким чином, аби черевик добре тримав форму і не вгинався. Намочіть невеликий чистий рушник без будь-яких принтів, складіть його у кілька разів і помістіть на ту частину черевика, де потрібно прибрати заломи. Праскою близько 5-7 хв пропрасовуйте вологий рушник.

Якщо все зробити правильно, то результат ви помітите відразу. Проте важливо діяти чітко за інструкцією, інакше ефект може виявитися протилежним.

Раніше ми розповідали, як позбутися неприємного запаху на одязі без прання. Виявляється, це цілком реально, причому спосіб ще й досить швидкий.