Жодного прання в машинці або вручну: найпростіший лайфхак, як відбілити брудні шкарпетки

Хитрість, яка зробить ваші шкарпетки білими без прання

Зберегти шкарпетки завжди білими, без слідів бруду неможливо. Звичайно, чарівного рішення немає, як повернути білизну брудним шкарпеткам, проте як полегшити собі прання є.

Цей спосіб заощадить вам повний цикл прання в пральній машині, і вам не доведеться поратися з білими шкарпетками, перучи їх вручну, пише santeplus. Просте замочування із незвичайним інгредієнтом швидко розв'яже проблему брудних шкарпеток.

Як відбілити брудні шкарпетки без прання

Візьміть таз та наповніть його водою. Зверніть увагу, що вода має бути дуже гарячою: це ключ до оптимального результату. Потім налийте в таз трохи мийного засобу, трохи відбілювача та додайте таблетку для посудомийної машини, яку попередньо перетворите на порошок.

Потім занурте свої брудні шкарпетки в суміш і вже через годину ви помітите, що всі плями повністю зникли, а ваші шкарпетки знову набули бездоганної білизни.

Також варто відзначити, що перевагою такого замочування є те, що в ньому можна прати не лише білі шкарпетки, а й інші види білої білизни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що шкарпетки можуть часто губитися під час прання. Невеликі хитрощі допоможуть вам уникнути цієї неприємності.