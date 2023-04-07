Таропрогноз на 8 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Субота видасться не найлегшою

У суботу, 8 квітня, багато хто може зіткнутися зі змінами та духовним зростанням, — і, швидше за все, процес цей буде не найлегшим. Крім того, у деяких можуть спливти старі проблеми.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на восьмий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Верховна жриця, Повішений, перевернений Туз кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Верховна жриця

У цьому положенні карта попереджає, що у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.

Повішений

Хоча назва у карти сама по собі досить похмура, вона говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Незабаром у Вас можуть змінитися цінності або статися зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Перевернутий Туз кубків

Подумайте, можливо Ви відкидаєте якісь блага, перспективи чи можливості, не можете віддатися почуттям або надмірно егоїстичні, що в результаті може привезти до розчарування або порожнечі душевної. У цьому положенні карта закликає бути більш відкритим та милосердним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку круто пощастить у коханні у 2023 році.