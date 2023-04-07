Таропрогноз на 8 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Субота видасться не найлегшою
У суботу, 8 квітня, багато хто може зіткнутися зі змінами та духовним зростанням, — і, швидше за все, процес цей буде не найлегшим. Крім того, у деяких можуть спливти старі проблеми.
Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на восьмий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Верховна жриця
У цьому положенні карта попереджає, що у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.
Повішений
Хоча назва у карти сама по собі досить похмура, вона говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Незабаром у Вас можуть змінитися цінності або статися зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.
Перевернутий Туз кубків
Подумайте, можливо Ви відкидаєте якісь блага, перспективи чи можливості, не можете віддатися почуттям або надмірно егоїстичні, що в результаті може привезти до розчарування або порожнечі душевної. У цьому положенні карта закликає бути більш відкритим та милосердним.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку круто пощастить у коханні у 2023 році.