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Біле взуття буде як нове: допоможе хитрість із туалетним папером

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Наталя Граковська Наталя Граковська
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Геніальне вирішення поширеної проблеми
Геніальне вирішення поширеної проблеми. Фото pexels.com

Лайфхак допоможе позбавитися жовтих розводів на кросівках та кедах

Білі кросівки зручні, практичні та універсальні. Вони майже завжди знаходяться в тренді та їх поєднують з будь-яким вбранням. Єдиний недолік — вони дуже швидко забруднюються і повернути їм білизну іноді буває складно.

Найкраще, що ви можете зробити, щоб зберегти своє біле взуття в чистоті, — це обробити його плямо-і водовідштовхуючим засобом.

Але рано чи пізно все одно настане момент, коли улюблену пару потрібно буде випрати. І ось тут може виникнути проблема — жовті плями та розводи, які залишаються на кросівках та парусиновому взутті після прання. Впоратися з цією проблемою допоможе туалетний папір, пише bhg.com.au.

Змочіть листи туалетного паперу водою і накрийте нею кросівки, як пап’є-маше. Залишіть для застигання та висихання. Через 12 годин зніміть папір. Жовті плями зникнуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дезодорувати взуття за допомогою лаврового листа.

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#Взуття #Кросівки #Лайфхак