Позбавтеся смороду вдома: 5 елементарних способів освіжити повітря

Покупні освіжувачі повітря більше не потрібні

Скільки не провітрюй у будинку, все одно трапляються моменти, коли в кімнатах з’являється неприємний запах. Він нівелює всі спроби створити чистоту та затишок у житлі. На щастя, з ним можна впоратися. Залежно від ситуації, вам допоможуть різні нехитрі засоби.

Запах затхлості

Щоб позбавитися від затхлих запахів у ванній або підвалі, достатньо використати кілька вугільних брикетів. Вуглець у деревному вугіллі затримує запахи. Він вбирає вологу і запобігає появі плісняви.

Просто покладіть кілька брикетів у банку та поставте в приміщенні.

Запах диму

Незалежно від того, чи спалила мікрохвильова піч вашу їжу, чи хтось покурив у кімнаті, найскладніший запах — запах диму. Позбутися його можна за допомогою білого оцту.

Оцтова кислота нейтралізує запахи, розщеплюючи молекули диму. Просто налийте оцет у кілька великих мисок та поставте в кімнаті на ніч. Наступного дня неприємний запах зникне.

Запах свійських тварин

Не обов’язково купувати широко розрекламовані засоби проти запаху тварин. Замість них використовуйте соду. Вона поглинає запахи як із поверхонь, так і з повітря.

Посипте трохи соди на меблі та килимки, залиште на 15 хвилин, потім пропилососьте порошок. Запахи зникнуть разом із зібраною содою.

Неприємні запахи на кухні

Лимон може освіжити всю вашу кухню! На відміну від штучних освіжувачів повітря із запахом цитрусових, справжній містить олії, які вбивають мікроби, що викликають запах. Щоб видалити запахи з пористих поверхонь, таких як дошка, протріть їх половинкою лимона або апельсина, потім змийте. А якщо смердить із раковини, вилийте півсклянки лимонного соку в каналізацію, залиште на три хвилини, потім промийте гарячою водою.

Побутова техніка

Щоб видалити запахи з посудомийної або пральної машини, насипте пакет лимонної кислоти в чашку, куди зазвичай поміщається миючий засіб, і запустіть техніку на гарячому і короткому циклі. Лимонна кислота вб’є весь сморід.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав, як позбутися запаху смаженого в будинку.