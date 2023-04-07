Потрібна не тільки для догляду за зубами: навіщо класти зубну пасту в унітаз

Виявляється, зубна паста має багато застосувань.

Зубна паста призначена тільки для догляду за ротовою порожниною! Ні, ні та ще раз ні! Це точно не так, інакше у світі не було б стільки лайфхаків та хитрощів з її використанням під час збирання. 100% ви колись відбілювали зубною пастою кросівки або пожовклу техніку, з чим цей засіб гігієни чудово справляється. Однак це далеко не все, на що здатна зубна паста.

Як зазначає портал santeplus, використовуючи трохи зубної пасти ваш унітаз може стати чистим і блискучим, причому дуже швидко. Якщо ви раніше не знали про цей ефективний засіб, то ми вам про нього докладно розповімо.

Як використовувати зубну пасту в туалеті з користю

Якою б зубною пастою ви не користувалися, важливо, щоб вона містила ментол. Це потрібно для того, щоб "організувати" приємний аромат у туалеті. Все, що вам потрібно зробити, це нанести пасту на сидіння унітазу (добре розмазати і ретельно витерти), а потім додати трохи в резервуар. Щобільше, завдяки ментолу пошириться не лише приємний м’ятний запах, а й унітаз продезінфікується. Ну і як бонус, зубна паста може позбавити вас від жовтих плям на кришці і сидіння унітазу, і надасть їм блиск.

Що робити : візьміть трохи зубної пасти та голку, шпильку або кнопку. Проколіть всю поверхню тюбика зубної пасти та помістіть його в бачок унітазу. Після того, як змив набереться, він випускатиме солодкий м’ятний аромат. Для збереження свіжості міняйте тюбик щомісяця.

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