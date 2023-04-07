Більше ніяких стрілок і затяжок: перевірений бабусин спосіб, як продовжити життя панчіх та колготок

Незвичайний трюк, який заощадить вам час та гроші

Колготки — це незамінна частина жіночого гардероба, проте дуже дорога, враховуючи той факт, що через те, що вони постійно рвуться, часто доводиться купувати нову пару. Чи можна якось цього уникнути? Так, і ми розповімо як.

Як зазначає портал santeplus, щоб продовжити життя вашим панчохам чи колготкам, вам знадобиться простий бабусин метод. І морозилка.

Як продовжити життя панчіх і колготок

Все дуже просто: щоб колготки не порвалися, покладіть їх у морозилку. Так, спосіб справді незвичайний, але він би себе виправдовує. Хоч як дивно, холод зміцнює волокна і робить ваші панчохи більш стійкими. Невелике правило: перш ніж покласти їх у морозилку, спробуйте покласти в холодну воду і добре віджати. Потім помістіть їх у пакет для заморожування та залиште у прохолодному місці на годину.

Також важливо, щоб після прання колготки завжди сушилися на повітрі, а не в сушарці, щоб нитки, з яких вони складаються, не розтягувалися або стискалися. І ще одна порада — важливе правильне прання. Додайте 2-3 чайні ложки цукру у воду, в якій ви стираєте колготки. У довгостроковій перспективі цей метод зміцнює тканини.

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