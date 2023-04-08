Бачок унітазу більше не потітиме: геніальний лайфхак з пухирчастою плівкою

Якщо бачок вашого унітазу потіє, дізнайтеся, як позбавитися цієї неприємності

Незначна, на перший погляд, проблема із запотіванням бачка унітаза може згодом призвести до того, що доведеться викласти чималу суму на ремонт у санвузлі.

Конденсат утворюється через значну різницю температури води в бачку і температури повітря у ванній кімнаті. Коли утворюється дуже багато конденсату, невеликі краплі можуть почати стікати по унітазу і бризкати на підлогу. Це призводить до підвищення вологості в кімнаті, а згодом – появи плісняви та гнилі. А ще вода може зруйнувати покриття для підлоги. Розв'язати проблему із запотіванням допоможе нехитрий спосіб.

Як позбавитися від запотівання бачка унітаза

Забути про появу конденсату на унітазі допоможе пухирчаста плівка. Спочатку перекрийте кран подачі води в унітаз, а потім зніміть кришку бачка. Промийте та зачекайте, поки вода не стече з бака. Як тільки вода стече, застелите внутрішню частину бака шаром пухирчастої плівки. Проблема з конденсатом на поверхні бачка вирішена.

Раніше ми розповідали, як позбутися плісняви в будинку без відбілювачів та агресивної хімії.