Цим речам не місце у вашому гардеробі: як швидко навести порядок у шафі

Ваша шафа переповнена? Тоді ви напевно зберігаєте там занадто багато зайвих речей, яких терміново потрібно позбавитися

Якщо той чи інший предмет одягу випадає при відкритті дверцят шафи, а місця для нових речей просто не вистачає, настав час влаштувати розхламлення. Зробити це простіше, ніж може здатися на перший погляд, тому що в шафі — так само як і у ванній кімнаті часто зберігається багато речей, яких там бути не повинно.

В ідеалі потрібно повністю звільнити шафу від одягу та переглянути речі. Деякі речі потрібно негайно позбутися.

Одяг, який ви не носите. У кожного з нас у шафі є безліч речей, які або занадто малі, або занадто великі, або просто виявилися невдалою покупкою. Цього одягу більше не повинно бути у вашій шафі. Також потрібно позбавитися речей, які ви не носили протягом року і більше. Шкарпетки без пари. Якщо ви зберігаєте одну шкарпетку з пари в надії з часом знайти іншу що втратилася, — сміливо викидайте її. Постільна білизна та рушники. Текстиль займає дуже багато місця. Міцний комод у спальні або ящик під ліжком ідеально підходять для постільної білизни та простирадла. Взуття. Чи то спортивне взуття, гарні туфлі чи сандалії – взуттю не місце у шафі. Ви повинні залишити цінне місце для улюбленого одягу та зберігати взуття виключно у взуттєвій шафі у передпокої чи коморі. Прикраси. Навіть милі кролики з великодніх прикрас чи різдвяні гірлянди надто громіздкі, щоб їх можна було зберігати між одягом. Тим більше, що вони використовуються лише один раз на рік. У коморі, підвалі або на горищі обов’язково знайдеться місце для декору. Зламані та предмети що більше не подобаються краще відразу викинути.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху у шафі.