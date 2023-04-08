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Цим речам не місце у вашому гардеробі: як швидко навести порядок у шафі

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Корисно проводити розхламлення хоча б раз на рік
Корисно проводити розхламлення хоча б раз на рік. Фото freepik.com

Ваша шафа переповнена? Тоді ви напевно зберігаєте там занадто багато зайвих речей, яких терміново потрібно позбавитися

Якщо той чи інший предмет одягу випадає при відкритті дверцят шафи, а місця для нових речей просто не вистачає, настав час влаштувати розхламлення. Зробити це простіше, ніж може здатися на перший погляд, тому що в шафі — так само як і у ванній кімнаті часто зберігається багато речей, яких там бути не повинно.

В ідеалі потрібно повністю звільнити шафу від одягу та переглянути речі. Деякі речі потрібно негайно позбутися.

  1. Одяг, який ви не носите. У кожного з нас у шафі є безліч речей, які або занадто малі, або занадто великі, або просто виявилися невдалою покупкою. Цього одягу більше не повинно бути у вашій шафі. Також потрібно позбавитися речей, які ви не носили протягом року і більше.
  2. Шкарпетки без пари. Якщо ви зберігаєте одну шкарпетку з пари в надії з часом знайти іншу що втратилася, — сміливо викидайте її.
  3. Постільна білизна та рушники. Текстиль займає дуже багато місця. Міцний комод у спальні або ящик під ліжком ідеально підходять для постільної білизни та простирадла.
  4. Взуття. Чи то спортивне взуття, гарні туфлі чи сандалії – взуттю не місце у шафі. Ви повинні залишити цінне місце для улюбленого одягу та зберігати взуття виключно у взуттєвій шафі у передпокої чи коморі.
  5. Прикраси. Навіть милі кролики з великодніх прикрас чи різдвяні гірлянди надто громіздкі, щоб їх можна було зберігати між одягом. Тим більше, що вони використовуються лише один раз на рік. У коморі, підвалі або на горищі обов’язково знайдеться місце для декору. Зламані та предмети що більше не подобаються краще відразу викинути.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху у шафі.

Теги:
#Прибирання #Шафа #Лайфхак