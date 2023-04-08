Весь жир і нагар відвалиться на очах: як без проблем відмити духовку від забруднень будь-якої складності (фото)

Протирати все до дірок зовсім не обов’язково

Чищення духовки — завдання для будь-якої, навіть досвідченої господині, не з приємних. На щастя, на допомогу приходять лайфхаки, які можуть заощадити сили та час на прибирання.

Якщо стінки духовки покрилися жиром і нальотом, який під час кожного включення підгоряє і смердить, не варто панікувати. Духовка буде в ідеальному стані, якщо скористатися чудовим лайфхаком, як очистити духовку від жиру і нагару. Про це пише cpykami. Нам знадобляться паперові рушники, харчова плівка та миючий засіб.

Як відчистити духовку від нагару будь-якої складності

Розподіляємо на стінки духовки будь-який засіб для очищення. Зверху вкриваємо паперовими рушниками. Знову розбризкуємо засіб для видалення жиру та нагару, щоб просочити паперові рушники. Зверху закриваємо харчовою плівкою, щоб засіб не висох. Якщо нагар дуже сильний та застарілий, можна залишити на ніч, якщо середньої складності – то на пару годин.

Потім знімаємо плівку разом із паперовими рушниками і видаляємо всі залишки забруднень губкою разом із миючим засобом.

Раніше "Телеграф" писав, як очистити решітку духовки до блиску. Проста хитрість зі звичайним пакетом заощадить час та сили.