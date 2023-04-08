Відмиє жир і бруд не гірше від магазинного: як зробити мийний засіб для посуду своїми руками

Інгредієнти для очисної рідини обійдуться вам у копійки

Якщо у вас закінчився мийний засіб або, наприклад, ви просто з застереженням ставитеся до побутової хімії з магазину, для вас у нас є відмінна новина — зробити класний очисний засіб для миття посуду легко з копійчаних засобів і в домашніх умовах.

Тепер ви можете забути про використання дорогої "хімії" та замінити її на саморобний, ефективний та натуральний засіб, зроблений з п’яти бюджетних компонентів, які, більш всього, є у вашій оселі. Як пише cpykami, воно відмінно очищає та знезаражує посуд.

Як зробити мийний засіб своїми руками

Натираємо на дрібній тертці 50 г господарського мила. Заливаємо 300 мл гарячої води, всипаємо 3 столові ложки гірчиці (порошок) і стільки ж соди. Розводимо засіб ще 700 мл гарячої води (всього 1 л) і додаємо 3-4 столові ложки нашатирного спирту. Готовий засіб переливаємо в пляшечку з дозатором та використовуємо за призначенням.

Раніше "Телеграф" писав, яким бюджетним інгредієнтом можна ефективно відмити вікна та дзеркала до блиску. Цей продукт допоможе екстрено замінити магазинний мийний засіб.