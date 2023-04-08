Що покласти в шафу, щоб постільна білизна більше не смерділа затхлістю

Приберіть неприємний запах не тільки з постільної білизни, а й інших улюблених речей

Неприємні запахи не дають спокійно жити практично всім людям. Прикро, коли на постільній білизні з’являється аромат затхлості, адже вона змушує заново прати речі. Та й прання далеко не завжди дає необхідний результат.

Для того, щоб завжди діставати з шафи постільну білизну, що приємно пахне, достатньо покласти в шафку або в ящик для білизни ще одну річ, пише pixelinform.

Що покласти у шафу з білизною, щоб речі завжди пахли

Запобігатиме появі затхлого запаху всього один засіб. І це звичайне мило. Просто покладіть його в той меблевий виріб або ту ємність, де зберігається випрана постільна білизна. Речі, що зберігаються в шафці або ящику з милом, завжди будуть джерелом приємного запаху, що позитивно вплине на якість сну.

Прибрати неприємний запах можна і з предметів гардероба. Але слід знати, що мило краще не класти до речей у відкритому вигляді. Залиште його в упаковці або загорніть у папір.

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