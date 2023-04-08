Досвідчені господині рекомендують робити тільки так: неочікуваний спосіб прибрати накип із праски

Потрібно всього кілька хвилин і газована мінеральна вода

Багато господинь у своїй практиці зустрічалися з проблемою появи нагару та накипу на прасці. Якщо ідеться про перший варіант, то виправити ситуацію можна буквально за 30 секунд. В іншому ж випадку потрібно трохи більше часу, але це так само просто.

Скористатися можна, зокрема, простими народними методами. Про один із таких розповідає сайт ua-novosti.info. Цей метод очищення праски від накипу рекомендують досвідчені господині, які спробували немало інших варіантів.

Як відмити праску від накипу за допомогою мінералки

Оскільки промити резервуар для води у прасці звичайною губкою не вийде, потрібно взяти мінеральну воду з газом. Це прекрасний засіб, який за лічені хвилини вирішить проблему із накипом всередині.

Достатньо влити трохи мінералки у ємність для води у прасці, увімкнути техніку на найвищу температуру і випустити пару. Робити це рекомендується декілька разів поспіль, аж доки вода не стане повністю прозорою. У результаті цього від нальоту не залишиться і сліду.

Раніше ми розповідали, що розгладити пом’яті речі можна й без праски. Існує кілька дуже простих способів для будь-яких випадків і будь-якого типу тканини.