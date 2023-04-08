Чим замінити дорогий кондиціонер для білизни: нічим не гірший варіант готується за копійки

Простий і доступний засіб можна приготувати на багато місяців вперед

Кондиціонер для білизни — надзвичайно популярний засіб для прання, яким користується багато господинь. Саме він надає щойно випраним речам свіжості та приємного аромату. Однак мало хто знає, що приготувати подібний засіб можна самостійно та ще й буквально за копійки.

Для цього нам потрібні будуть дешеві натуральні компоненти, які впораються з задачею не гірше за хімічні складники звичайного магазинного засобу. З чого саме і як готується домашній кондиціонер для білизни, розповідає pixelinform.

Як зробити кондиціонер для білизни вдома

Для початку нам потрібно закип’ятити склянку води і дочекатися, поки рідина трохи охолоне. Тоді додаємо у теплу воду близько трьох ложок звичайної солі. Можна використати й морську — особливої різниці немає. Після цього вводимо у солоний розчин близько 10 крапель ефірної олії з приємним, не дуже різким запахом. Можна навіть поєднати два-три варіанти, але в такому разі потрібно заздалегідь переконатися, що у композиції вийде хороший аромат.

Як використовувати домашній кондиціонер для білизни

Якщо йдеться про машинне прання, то кілька чайних ложечок цього засобу заливається у відповідний відсік. А якщо ви будете прати одяг вручну, то цілком і однієї маленької ложечки такого засобу.

Такий бюджетний кондиціонер можна зберігати місяцями. Однак перед кожним використанням ємність із засобом потрібно гарненько струшувати.

Раніше ми розповідали, що треба покласти в шафу, щоб речі не смерділи затхлістю. Неприємного запаху у такий спосіб ви гарантовано позбудетеся раз і назавжди.