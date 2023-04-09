Лак для нігтів зробить старе скло новим: цей спосіб потрібно знати всім

Корисна порада допоможе зробити так, щоб скло у вашому будинку виглядало ідеально

У кожному будинку є безліч скляних поверхонь — від вікон до стільниць, від ваз до дверей душа. Попри те, що скло міцний матеріал, з часом на ньому з’являються дрібні подряпини, які його псують і роблять поверхню тьмяною.

Поверхневі подряпини не становлять великої загрози для структури скла, але виглядають неестетично. Позбутися багатьох дрібних подряпин на склі можна за допомогою підручних засобів.

Щоб скляні поверхні виглядали якнайкраще, усувайте подряпини, як тільки ви їх помітите. Видалити одну-дві подряпини набагато простіше, ніж чекати, доки їх стане кілька десятків.

Як позбутися подряпин на склі за допомогою лаку для нігтів

Для очищення поверхні скла використовуйте безворсову тканину з мікрофібри та засіб для чищення скла.

Використовуйте пензлик-аплікатор, щоб нанести тонкий шар прозорого лаку для нігтів на подряпину. Лак заповнить подряпину, зробивши її менш помітною.

Дайте лаку для нігтів висохнути й витримайте його на склі щонайменше години.

Змочіть серветку із мікрофібри рідиною для зняття лаку (ацетоном). Протріть скло для видалення залишків лаку для нігтів. Не тріть сильно, інакше ви видалите лак з подряпини. Відполіруйте скло до блиску чистою сухою тканиною з мікрофібри.

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