Як вичистити радіатор опалення: зсередини не залишиться і порошинки

Очищати батареї потрібно як мінімум двічі на рік

З часом на батареях накопичується пил та наліт. Закінчення опалювального сезону — ще один привід очистити радіатори опалення від різноманітних забруднень. Ідеально вичистити батареї допоможуть побутові прилади.

Якщо у вас встановлені панельні радіатори з решіткою, перед очищенням потрібно решітку зняти. Потім її потрібно промити під проточною водою з використанням мила чи засобу для миття посуду. Бруд у важкодоступних місцях допоможе зняти щітка.

Внутрішню частину радіатора найкраще очистити за допомогою пароочисника. Але якщо такого пристрою у вас немає, допоможуть фен та пилосос. Основний бруд зберіть пилососом. Пил із важкодоступних місць можна видути феном. Волога ганчірка під радіатором убереже вас від того, щоб пил не розлетівся по всій кімнаті.

І звичайно ж не зайвим буде пройтися вологою ганчіркою по всій поверхні радіаторів.

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