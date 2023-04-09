Іржавий унітаз засяє як алмаз: названо засіб, який позбавить забруднень за 30 хвилин

Впоратися з проблемою допоможе бюджетний натуральний засіб

Проблема жорсткості води знайома практично кожній людині. Саме через неї на унітазі та іншій сантехніці нерідко з’являються жовті смуги іржі та вапняні нальоти. Щоб позбавитися цих неприємних на вигляд розводів і повернути унітазу білосніжний вигляд, доводиться купувати недешеві засоби побутової хімії. На щастя, є один лайфхак, який допоможе впоратися з проблемою за бюджетні кошти.

Очистити унітаз від іржі та нальоту допоможе натуральний засіб — щавлева кислота, пише cpykami. Також нам знадобиться дьогтьове мило.

Як очистити унітаз від іржі

Розводимо щавлеву кислоту з дьогтьовим милом, щоб вийшла густа кашка. Наносимо її на ватний диск та прикладаємо до місць сильних забруднень. Залишаємо ватяні диски на 30 хвилин. Якщо вапняні відкладення знаходяться усередині унітазу, в цьому разі вичерпуємо воду і наносимо суміш щавлевої кислоти і дьогтьового мила на забруднену область. Через деякий час злегка протираємо забруднені місця і промиваємо унітаз водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити унітаз за допомогою борошна. Пропонуємо приготувати очисний порошок самостійно.

Також ми писали, як позбутися жовтої смужки в унітазі. З цим способом більше не потрібно витрачатися на хімічні засоби для прибирання.