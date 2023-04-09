Як за допомогою звичайної коли змусити оселю блищати: топ-5 корисних застосувань

Відмінний засіб проти іржі та жирних патьоків

Одним із найпоширеніших способів очищення деяких речей від різного роду забруднень є використання популярного у світі газованого напою — кока-коли. А все тому, що нерідко вона працює краще, ніж дорога побутова хімія.

Допитливим господиням, шляхом спроб і помилок, пише pixelinform, вдалося встановити, що в деяких випадках кола прийде на допомогу, якщо необхідно позбутися іржі, жирних патьоків і їжі, що пригоріла в посуді. Названо найпоширеніші застосування коли в побуті.

Де можна застосувати корисні властивості коли

Відмінно чистить вироби з дорогоцінних металів – срібні ложки чи золоте кільце. Просто помістіть річ у ємність, наповнену напоєм, і залиште так на кілька годин або навіть на добу. Після цього залишиться лише відполірувати столові прилади або прикрасу. Відмиваємо каструлю з пригорілою їжею: заповнюємо посуд газованим напоєм і кип’ятимо протягом години на вогні невеликої потужності. Чистить дрібні автозапчастини від іржі. Для цього замочуємо автомобільні деталі у колі на добу або навіть кілька днів, після чого витираємо залишки іржавого нальоту. Виводить жирні патьоки на плиті біля конфорок. Видаляє плями жиру з одягу: просто заливаємо колу в пральну машинку. Але пам’ятайте, що на речах можуть залишитись сліди вже від газованого напою.

Такий спосіб можна використовувати і для чищення чайників. Однак варто пам’ятати, що він підходить не для всіх видів посуду.