Як за допомогою звичайної коли змусити оселю блищати: топ-5 корисних застосувань
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Відмінний засіб проти іржі та жирних патьоків
Одним із найпоширеніших способів очищення деяких речей від різного роду забруднень є використання популярного у світі газованого напою — кока-коли. А все тому, що нерідко вона працює краще, ніж дорога побутова хімія.
Допитливим господиням, шляхом спроб і помилок, пише pixelinform, вдалося встановити, що в деяких випадках кола прийде на допомогу, якщо необхідно позбутися іржі, жирних патьоків і їжі, що пригоріла в посуді. Названо найпоширеніші застосування коли в побуті.
Де можна застосувати корисні властивості коли
- Відмінно чистить вироби з дорогоцінних металів – срібні ложки чи золоте кільце. Просто помістіть річ у ємність, наповнену напоєм, і залиште так на кілька годин або навіть на добу. Після цього залишиться лише відполірувати столові прилади або прикрасу.
- Відмиваємо каструлю з пригорілою їжею: заповнюємо посуд газованим напоєм і кип’ятимо протягом години на вогні невеликої потужності.
- Чистить дрібні автозапчастини від іржі. Для цього замочуємо автомобільні деталі у колі на добу або навіть кілька днів, після чого витираємо залишки іржавого нальоту.
- Виводить жирні патьоки на плиті біля конфорок.
- Видаляє плями жиру з одягу: просто заливаємо колу в пральну машинку. Але пам’ятайте, що на речах можуть залишитись сліди вже від газованого напою.
Такий спосіб можна використовувати і для чищення чайників. Однак варто пам’ятати, що він підходить не для всіх видів посуду.