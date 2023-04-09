Рус

Як за допомогою звичайної коли змусити оселю блищати: топ-5 корисних застосувань

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кола працює краще, ніж побутова хімія
Кола працює краще, ніж побутова хімія. Фото freepik.com

Відмінний засіб проти іржі та жирних патьоків

Одним із найпоширеніших способів очищення деяких речей від різного роду забруднень є використання популярного у світі газованого напою — кока-коли. А все тому, що нерідко вона працює краще, ніж дорога побутова хімія.

Допитливим господиням, шляхом спроб і помилок, пише pixelinform, вдалося встановити, що в деяких випадках кола прийде на допомогу, якщо необхідно позбутися іржі, жирних патьоків і їжі, що пригоріла в посуді. Названо найпоширеніші застосування коли в побуті.

Де можна застосувати корисні властивості коли

  1. Відмінно чистить вироби з дорогоцінних металів – срібні ложки чи золоте кільце. Просто помістіть річ у ємність, наповнену напоєм, і залиште так на кілька годин або навіть на добу. Після цього залишиться лише відполірувати столові прилади або прикрасу.
  2. Відмиваємо каструлю з пригорілою їжею: заповнюємо посуд газованим напоєм і кип’ятимо протягом години на вогні невеликої потужності.
  3. Чистить дрібні автозапчастини від іржі. Для цього замочуємо автомобільні деталі у колі на добу або навіть кілька днів, після чого витираємо залишки іржавого нальоту.
  4. Виводить жирні патьоки на плиті біля конфорок.
  5. Видаляє плями жиру з одягу: просто заливаємо колу в пральну машинку. Але пам’ятайте, що на речах можуть залишитись сліди вже від газованого напою.

Такий спосіб можна використовувати і для чищення чайників. Однак варто пам’ятати, що він підходить не для всіх видів посуду.

Теги:
#Coca-Cola #Частка #Лайфхак