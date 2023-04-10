Засинатимете дуже швидко: названо смачний спосіб боротьби з безсонням

Незвичайний, але дієвий спосіб вирішити проблему зі сном

Постійний стрес, неправильний спосіб життя та ще безліч причин призводять до проблем зі сном. А нестача сну призводить до проблем зі здоров’ям, знижує фізичну та розумову активність протягом дня, накопичення втоми. Недосип сильно впливає на настрій.

Вирішити проблему зі сном можна за допомогою фруктів, пише Mirror з посиланням на експертів.

Фахівці стверджують, що заспокоїтися та покращити самопочуття у довгостроковій перспективі допоможе ківі, який треба з’їдати перед сном.

Стверджується, що ківі покращує якість сну та його тривалість.

"Ківі містить велику кількість серотоніну та антиоксидантів, а також вітаміни, такі як фолієва кислота та вітамін B, які можуть допомогти у лікуванні порушень сну, а також допомогти налагодити графік сну", — кажуть експерти.

Позитивний ефект можна побачити вже після місяця вживання фрукта вечорами.

Крім того, рекомендується не вживати кофеїн увечері та відмовитися від пізніх тренувань.

Нагадаємо, вчені назвали пісню, яка добре допомагає заснути.