Як за допомогою зубної пасти заточити іржаві ножиці: проста хитрість

Цей метод заточування ножиць досить незвичайний, але легкий

Коли ножиці з часом починають погано різати, а на лезах з’являється іржа, звичайно ж, їх потрібно заточити. Зробити це можна швидко та просто в домашніх умовах і самостійно навіть без точильного каменю.

Цей спосіб досить незвичайний, для нього знадобиться зубна паста, пише cpykami. Також необхідно сіль, оцет та точильний камінь (якщо немає, можна використовувати керамічну тарілку). Після заточування тупі ножиці знову різатимуть як нові.

Як заточити ножиці з підручних засобів

Поступово наносимо зубну пасту на всю поверхню лез. Завдяки їй збільшиться тертя між лезом та обідком тарілки. Щоб використовувати дно керамічної тарілки для заточування інструменту, насипаємо на поверхню столову ложку солі і додаємо трохи оцту (завдяки йому леза відмінно очистяться, під час заточування відбуватиметься видалення іржі). Сіль повинна бути на обідку, про який заточуватимемо ножиці.

Починаємо заточування ножиць з внутрішньої сторони леза, здійснюючи різкі швидкі рухи об обідок тарілки в напрямку зверху вниз. Після заточування ретельно промиваємо ножиці та використовуємо їх за призначенням.

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