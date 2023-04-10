Допоможе вилка та один простий рух: що робити, якщо злетіла блискавка на одязі

"Собачки" на блискавці можуть бути дуже примхливими

Напевно, всі потрапляли в незручну ситуацію, коли треба терміново виходити з дому, а "собачка" блискавки злетіла. Це може статися через різкі рухи, занадто активне використання або проста випадковість.

Як йдеться у матеріалі "Факти", вирішити проблему можна і робиться це дуже просто. При цьому все, що для цього потрібно, це звичайна вилка.

Бігунок, який злетів, треба надіти на середні зуби вилки, а краї застібки покласти на бічні.

Варто відзначити, що використовувати для цього треба лише металеву вилку, оскільки зубці пластикової можуть просто не витримати.

Як виглядає процес надягання "собачки" на вилку можна подивитися на відео нижче.

Важливо пам’ятати, що якщо песик повністю вийшов з ладу, то такий трюк вам навряд чи допоможе, а тому одяг варто віднести до фахівця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як відіпрати білі кросівки так, щоб на них не з’явилися жовті плями.

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