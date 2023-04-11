В який час доби краще сушити білизну: висохне швидко і не смердитиме вогкістю

Для сушіння одягу на вулиці не обов’язково має бути сонячно

Добре випрати білизну, щоб позбавитися навіть від найскладніших плям і при цьому не зіпсувати тканину — це пів справи. Важливо ще правильно висушити її.

Трапляється так, що речі хоч і провисіли на свіжому повітрі, через деякий час набувають запаху вогкості. Щоб уникнути таких ситуацій, важливо правильно вибирати час для сушіння одягу.

Експерт із прання Сара Демпсі каже, що не варто уникати сушіння білизни в похмуру погоду. За її словами, речі мають залишатися на свіжому повітрі доти, доки не пішов дощ. Також вона наполягає на тому, що випрані речі потрібно відправляти на мотузку вранці і якомога раніше.

"Намагайтеся розвішувати білизну якомога раніше, щоб дати їй максимальний час просохнути до заходу сонця", — каже Демпсі.

Немає сенсу вішати одяг на мотузку під дощем, але якщо просто хмарно, ваш одяг все одно висохне, навіть якщо на нього не падає сонячне світло. В ідеалі на вулиці має бути вітряна погода.

У спекотний сонячний день для повного висихання одягу потрібно лише дві-три години. Однак, якщо це похмурий день або температура нижче, це може зайняти до шести годин, а іноді й набагато довше, якщо повітря дуже вологе.

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