Навіщо натирати дзеркало молоком: про цю хитрість майже ніхто не знає

Скористайтеся цією порадою та отриманий результат вас здивує

Брудне дзеркало псує зовнішній вигляд кімнати, в якій знаходиться, і заважає побачити своє відображення. Коли ж справа доходить до миття цього предмета, часом виявляється, що лише ганчірки недостатньо. Доводиться гарно попрацювати для того, щоб на дзеркалі не залишилося бруду та розводів.

Але якщо знати невеликі хитрощі миття дзеркал, процес завжди буде легким, а результат — успішним. Одна з таких може здатися, на перший погляд, дивною. Досвідчені господині радять використати молоко. Цей продукт потрібний для того, щоб на дзеркалі не було жодного розводу.

Коли ви очистите бруд із поверхні дзеркала, налийте трохи молока в чашку або тацю. Промокніть його ганчіркою або невеликим рушником. Потім відполіруйте на дзеркалі місця, де залишилися розводи після миття.

Те саме ви можете зробити й з зубною пастою. Як і молоко, вона повинна видалити всі розводи на вашому дзеркалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто натирати дзеркало милом чи піною для гоління.