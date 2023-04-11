Допоможе горілка: як зробити унітаз знову білим і чистим

Лайфхак для тих, хто не хоче витрачати час на прибирання

Не всі знають, але горілка — це відмінний засіб від багатьох забруднень, які чатують на нас у побуті. За допомогою цього міцного напою можна відмінно відмити вікна. До того ж горілка є одним із компонентів підживлення для овочевих культур. Також алкогольний напій допоможе тим, у кого унітаз вкрився жовтизною та вапняковим нальотом.

З цими проблемами не завжди може упоратися навіть дорога побутова хімія. Щоб унітаз знову сяяв, пропонуємо використовувати бюджетний спосіб з горілкою — він ідеально підійде тим, що не любить витрачатися на хімзасоби і цінує простоту. Після такої обробки унітаз знову буде білим. Про це пише cpykami.

Як почистити унітаз від жовтих розводів і нальоту

Змішуємо разом 1 частину горілки та 5 частин води. Поміщаємо розчин у пульверизатор і наносимо на поверхню унітаза зовні та всередині. Залишаємо засіб на 3-4 години, а краще на ніч. Потім достатньо буде пройтися по оброблених поверхнях ганчіркою та йоржиком, що займе не більше двох хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому горілку не можна заливати у пральну машинку. Розвінчано міф про користь алкогольного напою проти неприємного запаху.