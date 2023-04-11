Жодного оцту: як вимити дзеркало до блиску за допомогою звичайного чаю

Головне знати, який чай потрібно заварити

Більшість господинь використовує у своєму арсеналі дорогі засоби побутової хімії, щоб відмивати дзеркала до блиску, нехтуючи народними методами. А даремно, тому що багато з них є дійсно дієвими і можуть забезпечити результат вдвічі кращий, ніж мийні засоби.

Хтось для миття дзеркал використовує оцет, вважаючи, що це єдиний інгредієнт, після якого не залишається розводів. Однак через свій специфічний запах у кімнаті тоді неможливо дихати. Щоб і результат був на лице, і залишався після прибирання приємний аромат, пропонуємо один лайфхак з ароматним чаєм. З очищенням дзеркала відмінно справляється не чорний, а саме зелений напій, пише pixelinform.

Як вимити дзеркало з зеленим чаєм

Заварюємо зелений чай, дивимося, щоб він був міцним. У чашку, наповнену напоєм, додаємо 1 чайну ложку кухонної солі. Розчин, що вийшов, розводимо чистою водою в рівних пропорціях. Наносимо на дзеркало і бажано капроновою тканиною. Для цього можуть ідеально підійти колготки.

Раніше "Телеграф"розповідав, що робити із дзеркалом, щоб уникнути його запотівання у ванній кімнаті. Варто скористатися трьома корисними лайфхаками.