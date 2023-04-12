Плями іржі випаруються без сліду: ліниві способи боротьби із забрудненнями

Просто нанесіть ці засоби та плями самі зникнуть

Одними із найскладніших плям для видалення з одягу є плями іржі. Але видалити ці забруднення можна у домашніх умовах. Декілька засобів допоможуть вам позбутися плям іржі на одязі без особливих зусиль.

Відразу варто відзначити, якщо плями іржі з’явилися на делікатних тканинах, таких як шерсть, віскоза, шкіра, шовк або замша, краще скористатися хімчисткою. В інших випадках іржу можна видалити за допомогою повсякденних продуктів. До того ж вам не доведеться довго терти забруднення – плями просто випаруються.

Як вивести плями іржі з білого одягу

Для білого одягу і льону в якості засобу для виведення плям підійде суміш лимонний сік + сіль.

Спочатку посипте пляму сіллю, потім повністю покрийте її лимонним соком. Залишіть суміш на 10 хвилин.

Чистим білим рушником промокніть пляму. Потім помістіть одяг під простирадло на сонці, щоб він висохнув. Перевіряйте тканину щогодини, щоб переконатися, що лимонний сік не вибілює матеріал.

Залиште річ на сонці на строк до трьох годин або поки пляма не зникне. Нарешті, ретельно прополощіть одяг у холодній воді та виперіть у пральній машині.

Білий оцет — найлютіший ворог іржі та один з кращих засобів для видалення плям іржі. Він чудово підходить для видалення застарілих плям іржі з одягу.

Покладіть річ із плямою на рушник. Добре полийте пляму оцтом. Чистою білою губкою або тканиною промокніть пляму і зберіть частинки іржі що виділилась. Потім помістіть одяг під пряме сонячне проміння, щоб пляма продовжувала зникати.

Виперіть річ звичайним пральним порошком. Дайте їй висохнути на повітрі. Якщо пляма не зникла повністю після першої обробки, повторюйте процедуру, доки вона не зникне.

Як видалити плями іржі з кольорового одягу

Для видалення великих плям іржі використовують "зелений" засіб — ревінь.

Налийте у велику каструлю воду, щоб її вистачило для замочування речі з плямою. Помістіть туди стебла ревеню та доведіть воду до кипіння. Кип’ятіть стебла не менше 20 хвилин, а потім вийміть їх із каструлі.

Помістіть забруднений одяг у воду з ревенем і дайте їй вбратися. Як тільки пляма зникне, дістаньте одяг і виперіть його як завжди.

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