Їжа не прилипне до сковороди: геніальний лайфхак від кухаря (відео)

Готувати улюблені страви стане легше

Професійні кухарі у своїй роботі використовують посуд із нержавіючої сталі. На відео з ресторанної кухні можна помітити, як шефи спритно перевертають продукти, які легко ковзають по сковороді. При спробі повторити "трюк" у реальному житті виявляється, що їжа дуже швидко прилипає до посуду з нержавіючої сталі.

Секрет фахівців розкрив користувач TikTok Misen. Хитрість виявилася в тому, щоб правильно нагріти посуд, вчасно налити олію та викласти продукти.

Потрібно поставити сковороду на середній вогонь на хвилину чи дві, а потім капнути у неї кілька крапель води для перевірки. Якщо вода шипить або нічого не робить, зачекайте ще трохи. Якщо вода розпадається на маленькі кульки, це означає, що посуд занадто гарячий, і вам потрібно вимкнути вогонь і дати йому охолонути.

Коли вода перетворюється на слизьку краплю, яка ковзає довкола, сковорода готова до використання.

У цей момент учасник відео додає трохи олії в сковороду, розподіляє її, потім додає яйце, яке чудовим чином ковзає по поверхні, як крапля води.

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