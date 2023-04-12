Як замазати глибокі тріщини та сколи на пластикових поверхнях: лайфхак із суперклеєм та яйцем

Пластикові речі можна відремонтувати простим способом

"Суперклей", а вірніше клей на основі ціаноакрилату, є одним із найбільш популярних засобів для усунення дрібних проблем. Адже якщо щось порвалося чи відламалося, завжди можна приклеїти це назад. Однак на цьому хитрощі з використанням "суперклею" не закінчуються.

Наприклад, ви знали, що за допомогою цього клею можна прибрати глибокі тріщини на пластикових поверхнях і навіть відновлювати невеликі сколи? Якщо ні, цей матеріал для вас.

Як мовиться в матеріалі ixbt, річ у тому, що "суперклей" застигає швидше і тримає міцніше, якщо разом з ним використовувати соду. А якщо соди не знайшлося, можна її замінити яєчною шкаралупою.

Якщо ви вирішите використовувати шкаралупу, перед використанням її треба трохи просушити, а потім подрібнити в порошок. Для цього її можна пропустити через кавомолку або використовувати ступку та маточка.

Щоб усунути скол і тріщину, як на фото нижче, необхідно спочатку заклеїти саму тріщину, а потім обклеїти ізострічкою місце сколу.

Після цього необхідно нанести клей в область сколу, присипати яєчним порошком і повторити цю процедуру ще раз. Матеріал, що вийшов, дуже швидко застигне та утворює тверду поверхню.

Тепер залишається лише взяти наждачний папір і відшліфувати поверхню, щоб вона була рівною.

Таким чином, вдається за допомогою підручних засобів отримати міцне з’єднання. Втім, варто пам’ятати, що "суперклей" має токсичні властивості, а тому працювати треба в приміщеннях, що провітрюються.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як повернути собачку, що злетів з блискавки на одязі за допомогою звичайної вилки.