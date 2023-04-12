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Як замазати глибокі тріщини та сколи на пластикових поверхнях: лайфхак із суперклеєм та яйцем

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Яйце та суперклей Новина оновлена 12 квітня 2023, 19:02
Яйце та суперклей

Пластикові речі можна відремонтувати простим способом

"Суперклей", а вірніше клей на основі ціаноакрилату, є одним із найбільш популярних засобів для усунення дрібних проблем. Адже якщо щось порвалося чи відламалося, завжди можна приклеїти це назад. Однак на цьому хитрощі з використанням "суперклею" не закінчуються.

Наприклад, ви знали, що за допомогою цього клею можна прибрати глибокі тріщини на пластикових поверхнях і навіть відновлювати невеликі сколи? Якщо ні, цей матеріал для вас.

Як мовиться в матеріалі ixbt, річ у тому, що "суперклей" застигає швидше і тримає міцніше, якщо разом з ним використовувати соду. А якщо соди не знайшлося, можна її замінити яєчною шкаралупою.

Якщо ви вирішите використовувати шкаралупу, перед використанням її треба трохи просушити, а потім подрібнити в порошок. Для цього її можна пропустити через кавомолку або використовувати ступку та маточка.

Полагодити сколи та тріщини за допомогою суперклею

Щоб усунути скол і тріщину, як на фото нижче, необхідно спочатку заклеїти саму тріщину, а потім обклеїти ізострічкою місце сколу.

Полагодити сколи та тріщини за допомогою суперклею
Полагодити сколи та тріщини за допомогою суперклею
Полагодити сколи та тріщини за допомогою суперклею

Після цього необхідно нанести клей в область сколу, присипати яєчним порошком і повторити цю процедуру ще раз. Матеріал, що вийшов, дуже швидко застигне та утворює тверду поверхню.

Полагодити сколи та тріщини за допомогою суперклею

Тепер залишається лише взяти наждачний папір і відшліфувати поверхню, щоб вона була рівною.

Полагодити сколи та тріщини за допомогою суперклею

Таким чином, вдається за допомогою підручних засобів отримати міцне з’єднання. Втім, варто пам’ятати, що "суперклей" має токсичні властивості, а тому працювати треба в приміщеннях, що провітрюються.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як повернути собачку, що злетів з блискавки на одязі за допомогою звичайної вилки.

Теги:
#Пластик #Супер клей #Лайфхак