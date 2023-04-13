Як позбавитися запаху риби під час її приготування: працюючі способи

Прості поради допоможуть позбутися смороду

Риба смачна та поживна, але від її приготування весь будинок наповнюється стійкими неприємними запахами. Саме з цієї причини іноді не хочеться готувати смачні рибні страви.

Насправді є способи позбутися запаху риби у приміщенні під час та після приготування. Дотримуючись простих порад, ви забудете про проблему з неприємними ароматами.

Перед приготуванням риби потрібно обов’язково зачинити кухонні двері та відкрити вікно на провітрювання. Це допоможе зменшити сморід.

Позбутися запаху риби допоможе оцет, що широко використовується в побуті. Змішайте 3 ст. ложки оцту зі склянкою води та закип’ятіть суміш у каструлі протягом кількох хвилин. Залишіть оцтову суміш на плиті, коли смажитимете рибу. Оцтова кислота поглинатиме неприємні запахи.

Альтернативою оцту можуть стати цитрусові та прянощі. Закип’ятіть у воді лимонну цедру або мелений імбир. Пар, що утвориться, діятиме як натуральний освіжувач повітря.

Якщо нічого не допомагає, можете спробувати запалити свічку (як варіант ароматичну), щоб нейтралізувати запах риби.

Витіснити запах риби можна іншим, приємнішим ароматом — випічки. Приготуйте банановий хліб до чаю.