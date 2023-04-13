Скільки капсул для прання дійсно потрібно на одне завантаження: це важливо знати

У випадку з капсулами більше – не означає краще

Термін служби та зовнішній вигляд одягу залежить не тільки від того, як часто його носять, а й від того, чи правильно його перуть. У гонитві за чистотою важливо не перестаратися із засобом для прання.

Капсули для прання – справжня знахідка. Вони займають мало місця у ванній кімнаті, не вимагають додаткових мірних приладів і у своєму складі вже містять ополіскувач для білизни. Важливо знати – одну чи дві капсули використовувати для прання.

Як пише Southernliving, важливо враховувати тип пральної машини, в яку закладатиметься капсула. Якщо у вас порівняно нова машинка, є велика ймовірність, що вона є високоефективною. Простіше кажучи, високоефективна пральна машина скорочує кількість води та енергії, які необхідні для завершення циклу прання. В цьому випадку для прання достатньо однієї капсули.

Для прання невеликих та середніх обсягів білизни також варто використати одну капсулу. Для великих завантажень, навіть якщо ваша машина є високоефективною, варто спробувати використовувати дві капсули.

Якщо після прання в барабані залишається зайва піна, засобу для прання було дуже багато. Варто запустити цикл прання з порожнім барабаном та додаванням оцту, щоб очистити машинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим замінити покупний кондиціонер для білизни.