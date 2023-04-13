Головний актив на кухні: як пиво може допомогти під час миття посуду

Відкрийте собі незвичайне використання пива.

Пиво – це один із найпопулярніших алкогольних напоїв у всьому світі. Однак мало хто знає, що цей напій має досить несподівані переваги. І особливо корисно воно на кухні. Наприклад, пиво може покращити смак ваших млинців, а також цей напій можна використовувати для очищення сковорідок та каструль.

Каструлі та сковорідки незамінні на кухні, адже без них не приготуєш смачні страви. Однак, на жаль, через щоденне використання це кухонне начиння зрештою зношується і накопичує на собі залишки бруду, які не так і просто відмити. Тут і приходить на допомогу популярний алкогольний напій, пише портал santeplus.

Навіщо наливати пиво в каструлі та сковорідки

Виявляється, пиво може значно полегшити збирання, видаливши всі стійкі залишки з каструль та сковорідок. Все тому, що у складі пива є натуральні кислоти, здатні ефективно розчиняти будь-які забруднення. Дивно, але це допомагає швидко видалити затверділий жир зі сковорідок.

Що потрібно зробити : залиште посуд на деякий час замоченим у цьому напої. Через 15 або 20 хвилин очистьте каструлі як завжди. Ви відразу помітите, як компоненти пива допомагають розпушити осад, що накопичився, і вам не доведеться докладати особливих зусиль, щоб видалити цей бруд.

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