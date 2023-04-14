Як позбутися неприємних запахів із раковини: допоможе несподіваний засіб

Прибрати мерзенний запах з раковини на кухні можна за допомогою засобу, який є майже у кожному будинку

Іноді на кухні з’являється неприємний запах з раковини. На дні раковини осідають шматочки продуктів, а у стоці застоюється брудна вода, розмножуються бактерії, що є причиною смороду.

Засмічення у раковині можна усунути підручними засобами та без допомоги сантехніка. Але попри глибоке очищення неприємний запах може не зникнути з першого разу. Тоді на допомогу прийде один із засобів особистої гігієни.

Для видалення неприємного запаху можна використовувати рідину для полоскання рота. Вона миттєво очистить стік від неприємного запаху та залишить після себе приємний свіжий м’ятний аромат.

Аналогічно тому, як рідина для полоскання усуває бактерії у роті, вона усуває бактерії у каналізації. Головне переконатися, що ви вибрали "полоскалку" з антибактеріальним ефектом.

Цей спосіб приносить швидкий, але тимчасовий результат і стане в пригоді для використання в проміжках між ґрунтовними прочистками каналізації.

Раніше "Телеграф" розповідав, як піна для гоління допомагає у боротьбі з неприємними запахами з унітаза.