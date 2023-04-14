У будинку стане ще брудніше: помилки під час прибирання, яких варто уникати

Багато господинь часто роблять прибирання, але чистіше не стає

На прибирання йде багато часу та сил. А іноді може статися так, що витрачені зусилля не сприятимуть бажаному результату. Ви можете здивуватися, але деякі речі, які ви робите, щоб привести простір у вашому будинку в порядок, насправді можуть зробити його ще бруднішим у майбутньому.

Експерти зі збирання назвали основні помилки, які зводять нанівець спроби навести лад.

Недостатнє очищення каналізації на кухні

Стік кухонної раковини найчастіше намагаються очистити за допомогою води та засоби для миття посуду. Але цього недостатньо. Для глибокого очищення використовуйте соду з оцтом або лід.

Натирання волокон килима при видаленні плями

Коли ви робите це, ви фактично відкриваєте волокна килима, щоб утримати більше бруду в майбутньому. Натомість промокніть пляму і використовуйте засіб для чищення килима.

Дорогі засоби для чищення плити

Зазвичай у вас вдома вже є засоби для найбільш ефективного чищення. Насипте харчову соду прямо на плиту і додайте воду, щоб вийшла паста, яка покриє пляму. Покладіть теплу вологу ганчірку на пляму і залиште на 30 хвилин. Після цього протріть поверхню начисто.

Ігнорування очищення посудомийної машинки

Більшість людей думають, що посудомийні машини миються самі, але їх потрібно часто чистити та обслуговувати. Розпорошіть всередині посудомийної машини розчин води та оцту 50/50, потім протріть дверцята, бічні сторони та дно чистою тканиною. Для додаткового очищення запустіть порожню машину на максимальну температуру без миючого засобу.

Використання поліролю з нержавіючої сталі на холодильнику

Цей засіб залишає яскраву, привабливу поверхню, але на ній залишаються відбитки пальців і шерсть свійських тварин.

Пил на холодильнику

Багато хто забуває протирати верхню та задню частини холодильника. Почніть з використання насадки для пилососа та щітки з довгою ручкою, щоб очистити пил та бруд від змійовиків конденсатора на нижній решітці/захисній пластині.

Зловживання засобом для миття підлоги

Занадто багато засобу для підлоги залишає липкий або плівчастий залишок, який притягує бруд, і він може здаватися липким. У більшості випадків миття підлоги слід починати з видалення сміття пилососом або з хорошого підмітання. Далі використовуйте мінімальну кількість продукту для миття, розведеного теплою водою.

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