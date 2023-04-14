Розводів не знайдете навіть з лупою: яким напоєм легко відмити вікна від бруду

Вікна будуть настільки чисті, начебто вони відсутні у рамі

Після того як ми пропонували відмінний спосіб миття дзеркала зеленим чаєм, настала черга і вікнам. Хто б міг подумати, але цими ароматними напоями можна вимити, виявляється, що завгодно в оселі!

Мити дзеркальні та скляні поверхні заваркою – не нове для досвідчених господинь. Наприклад, за допомогою чаю можна відмити вікна до ідеального стану — стекла будуть настільки чистими і прозорими, ніби їх там і зовсім немає, пише cpykami. І у цьому нам допоможе чорний чай.

Як вимити вікна чорним чаєм

Основний бруд із вікон легко видаляємо за допомогою рідкого господарського або дьогтяного мила. Після цього слід добре відполірувати їх, і в цій справі використовуємо чорний чай, достатньо заварити два пакетики. Заваркою злегка змочуємо ганчірку та натираємо вікна.

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