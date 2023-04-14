Саморобна паста видаляє весь жир з плити та духовки: складається лише з трьох інгредієнтів

Для ефективного лайфхака вам потрібні лише підручні продукти, що зручно і дешево

Під час прибирання на кухні потрібно приділити час не тільки миттю посуду, а й очистити від жиру та пригорілої їжі духову шафу й плиту. Зробити це можна без зайвих хімічних засобів, використовуючи саморобну пасту.

Лайхаком з чищення духовки та газової плити ділиться видання Express. Для домашньої суміші знадобляться три інгредієнти, які легко знайдуться на кухні.

На поверхнях плити і духовки накопичується жир, залишки їжі та інші забруднення. Не поспішайте купувати в магазині хімічний засіб із їдким запахом. Натомість спробуйте застосувати пасту для чищення з підручних компонентів. Завдяки цьому засобу прилади виблискуватимуть від чистоти.

Для приготування пасти для чищення духовки та плити візьміть півсклянки рідини для миття посуду, чверть склянки столового оцту та півтори склянки харчової соди. Просто змішайте ці інгредієнти.

Як очистити плиту та духовку за допомогою домашньої пасти? Вам потрібно нанести пасту на внутрішні та зовнішні поверхні приладів і залишити на ніч. Вранці ви зможете легко протерти духовку і плиту, прибравши всі забруднення та жир без зайвих зусиль.

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