Усі використовують ніж та помиляються: як правильно розбити сире яйце
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Один змах — і проблема вирішена
Яйця – обов’язково страва на великодні свята. З них роблять приголомшливі крашенки та писанки. Яйця також є обов’язковим інгредієнтом у багатьох рецептах паски.
Багато господарок розбивають курячі яйця за допомогою кухонного ножа. Вони впевнені у правильності цієї дії — гострий інструмент дозволяє розколоти шкаралупу у потрібному та конкретному місці. Однак Pixelinform стверджує, що ніж — поганий пристрій для розбивання яєць, адже іноді верхня оболонка продукту навіть не розколюється, а кришиться. В результаті дрібні уламки шкаралупи потрапляють у білок та жовток, і це ускладнює життя. Розберемося, як це треба робити.
Як правильно розбивати сирі яйця.
Розбивати курячі яйця бажано об плоску поверхню — наприклад, стільницю або дно тарілки. Зробити це потрібно легко, інакше яйце розіб’ється повністю, а білок та жовток виявляться на столі.
Потрібно домогтися лише утворення маленької тріщини. Вона повинна легко розходитися без серйозного пошкодження плівки та без утворення великої кількості уламків шкаралупи. В результаті вміст яйця без проблем переллється в миску.
До речі, варені яйця після Великодня можна одразу не викидати. "Телеграф" розповідав, скільки їх можна зберігати.