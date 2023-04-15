Прибирання будинку: що в жодному разі не можна пилососити

Прибирання деяких речей пилососом може призвести до незворотних наслідків

Пилосмок — один із головних помічників під час прибирання. Його використовують як під час великого прибирання, так і для того, щоб усунути локальні забруднення. Але мало хто думає про те, що є забруднення, які можуть дуже сильно нашкодити побутовій техніці.

Що не можна збирати пилотягом

Рідини, липкі предмети, волога їжа

Пилотяжити будь-які рідини — погана ідея, оскільки пилотяг використовує електрику. Натомість виберіть ганчірку або паперовий рушник. Крім того, пилотяги не призначені для всмоктування вологого корму для тварин.

Велика кількість волосся

Волосся може накрутитися на валику і засмітити щітку. Також вони блокують пиловий фільтр та сприяють значному зниженню потужності всмоктування. Збирати невелику кількість волосся пилотягом можна, але найкраще використовувати для цього віник.

Скло

Уламки можуть пошкодити шланг, проткнути вакуумний мішок. Легко зібрати розбите скло і не поранитися можна за допомогою лайфхаків, про які ми писали раніше.

Будівельний пил та борошно

Дрібний пил, як і мука, може досить швидко засмітити фільтри пилососа і зробити його марним для майбутніх прибирань.

Кава

Потрапляючи в мішок для сміття зернова або мелена кава починає вбирати всю вологу. Рано чи пізно це може призвести до утворення цвілі. Крім того, крупинки кави або частинки ґрунту з-під вазонів можуть засмітити фільтр та вивести мотор із ладу.

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