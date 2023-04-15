Навіщо прикладати туалетний папір до кухонної плитки: проблеми як і не було

Дізнайтесь, як легко відмити жирну плитку на кухні

Зазвичай плитку можна зустріти на кухні, де вона покриває робочу зону та захищає поверхні від жиру, адже кожна господиня стикається з тим, що в процесі приготування їжі жирні краплі летять на стінку.

Якщо вчасно не прибрати плями на плитці, вони застигнуть, а це означає, що очищати їх буде в рази складніше. Особливо, якщо процес чищення відкласти надовго, коли бризок накопичиться багато. Пропонуємо скористатися одним хитрим способом. Терти нічого не потрібно — жир розчиниться сам, пише cpykami.

Швидкий спосіб відмити кухню від липкого жиру

У 100 мл води вливаємо 3 столові ложки будь-якого рідкого засобу для миття посуду. Переливаємо розчин у пляшечку з пульверизатором. Розбризкуємо засіб на плитку. Зверху приклеюємо смужки із найдешевшого туалетного паперу. Щоб вони краще трималися, додатково розбризкуємо ще трохи засобу. Повторюємо так по всій плитці. Через 15 хвилин прибираємо туалетний папір і просто витираємо плитку губкою.

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