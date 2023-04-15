Зможете без сорому роззуватися в гостях: як прибрати неприємний запах з черевиків

І мова зовсім не про чайні пакетики

Їдкий "аромат", що йде від взуття, — досить поширена проблема. Вона актуальна і в теплу пору року, і взимку. Найчастіше з проблемою неприємного запаху у взутті зіштовхуються ті, хто носить спортивне взуття або черевики зі штучних матеріалів.

Позбутися смердючого "амбре" допоможе один нехитрий засіб. Але спочатку слід викинути і придбати нову устілку, пише pixelinform. Далі готуємо знезаражуючий склад, в який обов’язково входить господарське мило.

Як прибрати неприємний запах із взуття

Господарське мило натираємо на тертці – вистачить 3 столові ложки. Заливаємо стружку склянкою окропу та перемішуємо до розчинення. Коли речовина охолоне, за допомогою губки протираємо нею черевики, чоботи або туфлі зсередини, а потім проходимося по поверхні ще раз — цього разу вологою ганчірочкою або губкою і, промокнувши сухими серветками, залишаємо сушитися. Вже сухе взуття обробляємо ефірною олією, наносивши кілька крапель будь-якого ефіру на ватяний диск.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати неприємний та затхлий запах у шафі. Пахнутиме не лише постільна білизна, а й улюблені речі.